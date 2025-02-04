Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Экс-бойфренд Бузовой станет папой: Дава и Мари Краймбрери поделились радостной вестью

Опубликовано:

Дава и Мари Краймбрери
Дава и Мари Краймбрери. Кадр из видео: instagram.com/marikraimbrery

Артисты Давид Манукян, известный как Дава, и Мари Краймбрери впервые станут родителями. Об этом они сообщили поклонникам, разместив романтический ролик в соцсети, передает NUR.KZ.

Влюбленные долгое время не рассказывали о своих отношениях. Теперь же Дава и Мари решили, что время пришло.

Они разместили в своих аккаунтах в Instagram видео с отдыха, на котором можно разглядеть округлившийся живот артистки.

На кадрах также можно увидеть, как Дава делает Мари романтическое предложение руки и сердца.

Гоар Аветисян, Ксения Бородина, Клава Кока, Ольга Орлова и другие представили российского шоу-бизнеса поздравили пару. К ним присоединились и фанаты Давы и Мари.

"Будьте счастливы, любимые, это просто самая лучшая новость", "Наконец-то можно официально поздравить! Будьте самыми счастливыми", "Самое милое видео. Вы освещаете своей любовью все вокруг", "Боже, какая милота!", "Мы все ревем", - написали пользователи соцсети.

Напомним, в январе 2021 года Ольга Бузова объявила о расставании с Давой. Пользователи соцсети предположили, что у пары якобы закончился контракт, по которому они изображали из себя влюбленных.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2217818-eks-boyfrend-buzovoy-stanet-papoy-dava-i-mari-krai-mbreri-podelilis-radostnoy-vestyu/