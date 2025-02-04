Экс-бойфренд Бузовой станет папой: Дава и Мари Краймбрери поделились радостной вестью

Экс-бойфренд Бузовой станет папой: Дава и Мари Краймбрери поделились радостной вестью
Опубликовано:
Артисты Давид Манукян, известный как Дава, и Мари Краймбрери впервые станут родителями. Об этом они сообщили поклонникам, разместив романтический ролик в соцсети, передает NUR.KZ.
Влюбленные долгое время не рассказывали о своих отношениях. Теперь же Дава и Мари решили, что время пришло.
Они разместили в своих аккаунтах в Instagram видео с отдыха, на котором можно разглядеть округлившийся живот артистки.
На кадрах также можно увидеть, как Дава делает Мари романтическое предложение руки и сердца.
Гоар Аветисян, Ксения Бородина, Клава Кока, Ольга Орлова и другие представили российского шоу-бизнеса поздравили пару. К ним присоединились и фанаты Давы и Мари.
"Будьте счастливы, любимые, это просто самая лучшая новость", "Наконец-то можно официально поздравить! Будьте самыми счастливыми", "Самое милое видео. Вы освещаете своей любовью все вокруг", "Боже, какая милота!", "Мы все ревем", - написали пользователи соцсети.
Напомним, в январе 2021 года Ольга Бузова объявила о расставании с Давой. Пользователи соцсети предположили, что у пары якобы закончился контракт, по которому они изображали из себя влюбленных.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2217818-eks-boyfrend-buzovoy-stanet-papoy-dava-i-mari-krai-mbreri-podelilis-radostnoy-vestyu/