Экс-бойфренд Бузовой станет папой: Дава и Мари Краймбрери поделились радостной вестью

Артисты Давид Манукян, известный как Дава, и Мари Краймбрери впервые станут родителями. Об этом они сообщили поклонникам, разместив романтический ролик в соцсети, передает NUR.KZ.

Влюбленные долгое время не рассказывали о своих отношениях. Теперь же Дава и Мари решили, что время пришло.

Они разместили в своих аккаунтах в Instagram видео с отдыха, на котором можно разглядеть округлившийся живот артистки.

На кадрах также можно увидеть, как Дава делает Мари романтическое предложение руки и сердца.

Гоар Аветисян, Ксения Бородина, Клава Кока, Ольга Орлова и другие представили российского шоу-бизнеса поздравили пару. К ним присоединились и фанаты Давы и Мари.

"Будьте счастливы, любимые, это просто самая лучшая новость", "Наконец-то можно официально поздравить! Будьте самыми счастливыми", "Самое милое видео. Вы освещаете своей любовью все вокруг", "Боже, какая милота!", "Мы все ревем", - написали пользователи соцсети.

Напомним, в январе 2021 года Ольга Бузова объявила о расставании с Давой. Пользователи соцсети предположили, что у пары якобы закончился контракт, по которому они изображали из себя влюбленных.