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Еркебулан Токтар показал атмосферное видео из Гонконга

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Еркебулан Токтар
Еркебулан Токтар. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанский актер и боксер Еркебулан Токтар, звезда фильмов "Бишарашки" и "Zero", показал в Instagram атмосферные кадры с прогулки по Гонконгу, передает NUR.KZ.

Еркебулан запечатлелся во время прогулки по Гонконгу. Он прокатился на автобусе, а после на такси, помог местным жительницам донести тяжелые чемоданы, прошелся по знаменитой набережной. А после попозировал рядом с памятником Брюсу Ли на Аллее звезд.

"Видео с кумиром", - отметил Еркебулан.

"У меня тоже такая же фотка с Брюсом Ли. Аллея звезд в Гонконге", "Еркебулан красавчик", "Токтар Ли", "Хорошего тебе отдыха", "Музыка Джек Чана, я думал, что будет Джеки, но ты сломал логику и показал Брюса Ли", "Я подумал, что это Роналду, а не Еркебулан", - написали в Сети.

Ранее Еркебулан Токтар покрасовался голым торсом у бассейна в Таиланде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2228177-erkebulan-toktar-pokazal-atmosfernoe-video-iz-gonkonga/