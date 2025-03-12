"Тарзан и Маугли нервно курят": Еркебулан Токтар покрасовался голым торсом у бассейна в Таиланде

Казахстанский актер и боксер Еркебулан Токтар, звезда фильмов "Бишарашки" и "Zero", разместил в Instagram фото из Таиланда, где отдыхает и тренируется, передает NUR.KZ.

Фото из Пхукета появились в ленте актера.

"Ну как? Как в сказке?" - спросил он своих подписчиков.

На снимках звезда "Бишарашек" позирует перед камерой с голым торсом, демонстрируя рельефные мышцы и бронзовый загар. Фанаты тут же оценили фото и высказались в комментариях.

"Скульптура", "Ты становишься Роналду", "Вырасту и стану как Еркебулан", "Вы особенный", "Сказочный мир. В главных ролях Еркебулан Токтар", "Пусть девушки лучше не видят", "Горяч, горяч", "Казахстанский Криштиану", "А кто фото снимает?", "Тарзан и Маугли нервно курят", "Это кино?" - гласят отзывы.