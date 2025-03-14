"Красиво и сокровенно": Ани Лорак показала, как прошла ее свадьба на Мальдивах (видео)

46-летняя певица Ани Лорак, вышедшая замуж за испанца Исаака Виджраку, показала в своем Instagram кадры с церемонии бракосочетания на Мальдивах, передает NUR.KZ.

Напомним, Ани Лорак рассказала о своей сказочной свадьбе на Мальдивах. На церемонии бракосочетания были только молодожены и фотограф.

Ани показала, как проходила свадьба. Видео с торжества она разместила в своем блоге. Невеста была в белоснежном нежном платье с открытыми плечами и разрезами.

Традиционная фата и букет дополнили ее образ. Жених был в белом костюме. Молодые прошлись по белой дорожке, усыпанной лепестками алых роз, обменялись кольцами и исполнили свой первый танец.

"Самые теплые воспоминания с острова любви!" - отмечено под видео.

Игорь Крутой, Алсу, Леван Тодуа, Александр Ревва и другие знаменитости поздравили пару с созданием семьи.

"Каролина, дорогая, поздравляю", "Пусть все плохое останется позади и впереди будут только светлые моменты", "Это очень красиво и сокровенно", "Счастья вам", - написали комментаторы Ани и Исааку.