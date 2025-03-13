Ани Лорак рассказала о своей сказочной свадьбе на Мальдивах
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46-летняя певица Ани Лорак вышла замуж за испанца Исаака Виджраку. Артистка призналась, что всегда мечтала о свадьбе на Мальдивах, передает NUR.KZ со ссылкой на журнал "OK!".
Ани и Исаак дали большое интервью журналу "ОК!", в котором рассказали, что свадебная церемония состоялась 14 февраля в День влюбленных на райском острове и была просто сказочной.
Лорак отметила, что церемония бракосочетания была "интимным событием, только для двоих". На свадьбе никого не было, кроме молодоженов и фотографа.
"Я до сих пор не могу поверить, что это реальность. Будто я ждала этого всю свою жизнь", - отметила певица.
После свадьбы Ани и Исаак провели на Мальдивах медовый месяц. Влюбленные признались, что зарегистрировали брак официально в прошлом году в Испании.
"Мы расписались в сентябре, но решили оставить это в тайне", - рассказал Исаак.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2227761-ani-lorak-rasskazala-o-svoey-skazochnoy-svadbe-na-maldivah/