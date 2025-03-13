Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Ани Лорак рассказала о своей сказочной свадьбе на Мальдивах

Опубликовано:

Ани Лорак с новым избранником
Ани Лорак с новым избранником. Фото: instagram.com/anilorak

46-летняя певица Ани Лорак вышла замуж за испанца Исаака Виджраку. Артистка призналась, что всегда мечтала о свадьбе на Мальдивах, передает NUR.KZ со ссылкой на журнал "OK!".

Ани и Исаак дали большое интервью журналу "ОК!", в котором рассказали, что свадебная церемония состоялась 14 февраля в День влюбленных на райском острове и была просто сказочной.

Лорак отметила, что церемония бракосочетания была "интимным событием, только для двоих". На свадьбе никого не было, кроме молодоженов и фотографа.

"Я до сих пор не могу поверить, что это реальность. Будто я ждала этого всю свою жизнь", - отметила певица.

После свадьбы Ани и Исаак провели на Мальдивах медовый месяц. Влюбленные признались, что зарегистрировали брак официально в прошлом году в Испании.

"Мы расписались в сентябре, но решили оставить это в тайне", - рассказал Исаак.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2227761-ani-lorak-rasskazala-o-svoey-skazochnoy-svadbe-na-maldivah/