Ани Лорак рассказала о своей сказочной свадьбе на Мальдивах

46-летняя певица Ани Лорак вышла замуж за испанца Исаака Виджраку. Артистка призналась, что всегда мечтала о свадьбе на Мальдивах, передает NUR.KZ со ссылкой на журнал "OK!".

Ани и Исаак дали большое интервью журналу "ОК!", в котором рассказали, что свадебная церемония состоялась 14 февраля в День влюбленных на райском острове и была просто сказочной.

Лорак отметила, что церемония бракосочетания была "интимным событием, только для двоих". На свадьбе никого не было, кроме молодоженов и фотографа.

"Я до сих пор не могу поверить, что это реальность. Будто я ждала этого всю свою жизнь", - отметила певица.

После свадьбы Ани и Исаак провели на Мальдивах медовый месяц. Влюбленные признались, что зарегистрировали брак официально в прошлом году в Испании.

"Мы расписались в сентябре, но решили оставить это в тайне", - рассказал Исаак.