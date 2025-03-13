Улетевшая в Индию Анара Батырхан исполнила заветную мечту (фото, видео)

Казахстанская телеведущая, актриса и певица Анара Батырхан, улетевшая в Индию, исполнила заветную мечту - посетила мавзолей-мечеть Тадж-Махал в Агре, передает NUR.KZ.

Трогательное видео появилось в блоге Анары в Instagram. Девушка не смогла сдержать слез и дала волю чувствам. Увидев мавзолей, Анара выразила свой восторг.

"Сколько раз я представляла, как стою здесь, и вот наконец мечта стала реальностью. Сегодня мое сердце полно благодарности. Если у вас есть мечта, идите к ней, какой бы далекой она ни казалась. Оно того стоит! Тадж-Махал, ты прекрасен", - отметила актриса.

"Тебе нужно сниматься в индийском кино, куколка", "Казахстанская Ананди", "Превосходно", "Плачет от того, что ее мечта сбылась! Пусть у всех нас сбудутся наши мечты! Давайте не переставать мечтать!" - гласят отзывы.

Накануне Анара Батырхан поделилась атмосферным видео из Нью-Дели.