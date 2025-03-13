Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Улетевшая в Индию Анара Батырхан исполнила заветную мечту (фото, видео)

Опубликовано:

Анара Батырхан
Анара Батырхан. Фото: instagram.com/anarabatyrkhan

Казахстанская телеведущая, актриса и певица Анара Батырхан, улетевшая в Индию, исполнила заветную мечту - посетила мавзолей-мечеть Тадж-Махал в Агре, передает NUR.KZ.

Трогательное видео появилось в блоге Анары в Instagram. Девушка не смогла сдержать слез и дала волю чувствам. Увидев мавзолей, Анара выразила свой восторг.

"Сколько раз я представляла, как стою здесь, и вот наконец мечта стала реальностью. Сегодня мое сердце полно благодарности. Если у вас есть мечта, идите к ней, какой бы далекой она ни казалась. Оно того стоит! Тадж-Махал, ты прекрасен", - отметила актриса.

"Тебе нужно сниматься в индийском кино, куколка", "Казахстанская Ананди", "Превосходно", "Плачет от того, что ее мечта сбылась! Пусть у всех нас сбудутся наши мечты! Давайте не переставать мечтать!" - гласят отзывы.

Накануне Анара Батырхан поделилась атмосферным видео из Нью-Дели.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2227710-uletevshaya-v-indiyu-anara-batyrhan-ispolnila-zavetnuyu-mechtu-foto-video/