"Похожа на индийскую актрису": Анара Батырхан поделилась атмосферным видео из Нью-Дели

Казахстанская телеведущая, актриса и певица Анара Батырхан улетела в Индию. В Instagram она поделилась кадрами, снятыми во время прогулки по Нью-Дели, передает NUR.KZ.

"Почувствуйте атмосферу", - отметила Анара.

На кадрах она неспешно прогуливается по оживленному городу. Рядом проезжают рикши и ведут бойкую торговлю местные жители. Любопытная ребятня заглядывает в камеру и улыбается.

На втором видео Анара запечатлелась на улицах города в ярком платье. Она привлекла внимание местного жителя, который решил проводить казахстанскую телеведущую до места назначения.

"Этот человек все еще идет за мной, спрашивает меня, не модель ли я", - рассказала девушка. После незнакомец подарил ей цветок.

"Шахрукх Кхана пока не нашла", - призналась Анара.

Мы писали, ранее, что Анара Батырхан призналась в своих чувствах к известному индийскому актеру Шахрукх Кхану, которого называют "королем Болливуда".

"Этот мужчина восхитился твоей красотой", "Смотри, чтобы тебя не украли замуж", "Обожаю такой вайб, когда восхищаются нашими девушками. Почувствовала эту атмосферу", "Похожа на индийскую актрису", - пишут ей в Сети.