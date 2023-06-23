Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Я потеряла голову": Анара Батырхан призналась в своих чувствах к известному 57-летнему актеру

Опубликовано:

Анара Батырхан
Анара Батырхан. Фото: instagram.com/anarabatyrkhan

Телеведущая и актриса Анара Батырхан рассказала в программе "Базарlike", что испытывает неразделенную любовь. Ее кумир, которого она боготворит, гораздо старше девушки и является прекрасным семьянином.

Одна из завидных невест казахстанского шоу-бизнеса призналась, что ее сердце давно уже несвободно. Уже много лет Анара влюблена в известного актера Болливуда Шахрукх Кхана.

С этого чувства зародился ее интерес к культуре и музыке Индии. К слову, Анара прекрасно исполняет песни из популярных индийских фильмов.

"Любовь к индийским песням возникла у меня после того, как я влюбилась в Шахрукх Кхана. Посмотрела фильм с его участием и потеряла голову.

Я начала проявлять интерес к индийской культуре, песням, одежде, украшениям. У меня очень много серег, браслетов, украшений на голову.

Но сейчас свою любовь к Шахрукх Кхану я немного сдерживаю. Потому что мне нужно выйти замуж. Я и правда влюбилась в него без памяти. Жаным. Не говорите мне о нем", - призналась она.

Ведущий задал вопрос, вышла бы Анара за него замуж, если бы вдруг ей поступило такое предложение, ведь ее кумиру уже 57 лет.

"Именно за него я бы вышла замуж, несмотря на разницу в возрасте, и на то, что он другой национальности. Был бы кто-то другой, я бы, конечно, этого делать не стала", - заявила она.

Отметим, что индийская кинозвезда и мировая знаменитость Шахрукх Кхан уже много лет женат и имеет троих детей.

Ранее Анара Батырхан поздравила "короля Болливуда" с днем рождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2026132-ya-poteryala-golovu-anara-batyrhan-priznalas-v-svoih-chuvstvah-k-izvestnomu-57-letnemu-akteru/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.