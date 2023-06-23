"Я потеряла голову": Анара Батырхан призналась в своих чувствах к известному 57-летнему актеру

Анара Батырхан. Фото: instagram.com/anarabatyrkhan

Телеведущая и актриса Анара Батырхан рассказала в программе "Базарlike", что испытывает неразделенную любовь. Ее кумир, которого она боготворит, гораздо старше девушки и является прекрасным семьянином.

Одна из завидных невест казахстанского шоу-бизнеса призналась, что ее сердце давно уже несвободно. Уже много лет Анара влюблена в известного актера Болливуда Шахрукх Кхана.

С этого чувства зародился ее интерес к культуре и музыке Индии. К слову, Анара прекрасно исполняет песни из популярных индийских фильмов.

"Любовь к индийским песням возникла у меня после того, как я влюбилась в Шахрукх Кхана. Посмотрела фильм с его участием и потеряла голову.

Я начала проявлять интерес к индийской культуре, песням, одежде, украшениям. У меня очень много серег, браслетов, украшений на голову.

Но сейчас свою любовь к Шахрукх Кхану я немного сдерживаю. Потому что мне нужно выйти замуж. Я и правда влюбилась в него без памяти. Жаным. Не говорите мне о нем", - призналась она.

Ведущий задал вопрос, вышла бы Анара за него замуж, если бы вдруг ей поступило такое предложение, ведь ее кумиру уже 57 лет.

"Именно за него я бы вышла замуж, несмотря на разницу в возрасте, и на то, что он другой национальности. Был бы кто-то другой, я бы, конечно, этого делать не стала", - заявила она.

Отметим, что индийская кинозвезда и мировая знаменитость Шахрукх Кхан уже много лет женат и имеет троих детей.

Ранее Анара Батырхан поздравила "короля Болливуда" с днем рождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2026132-ya-poteryala-golovu-anara-batyrhan-priznalas-v-svoih-chuvstvah-k-izvestnomu-57-letnemu-akteru/