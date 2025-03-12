"Какая роскошь": Мадлен показала свое идеальное утро в Париже
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Казахстанская инстадива Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, улетевшая во Францию, показала свое идеальное утро в роскошном отеле Парижа, передает NUR.KZ.
Накануне Мадлен в элегантном образе попозировала у Эйфелевой башни. На этот раз блогер показала, как выглядит ее утро в Париже.
"Мое доброе утро в Париже! В моем отеле мечты. 5 лет мечтала сюда попасть, решила осуществить свое желание в эту поездку.
Я очень счастлива здесь просыпаться, завтракать, получать расслабляющий массаж в Spa - невероятное чувство!
Такая история, изысканность в каждой детали, интерьер, атмосфера, люди стильные и красивые. Желаю вам, девочки мои любимые, исполнения всех желаний", - отметила Мадлен.
Она показала, как выглядит ее номер в отеле, с балкона которого открывается вид на Эйфелеву башню. Блогер решила позавтракать в номере и запечатлела этот момент на камеру.
"Молодец, сама шла к этому через стремление и трудолюбие", "Сказочно красиво! Париж вам безумно идет, это видно по счастливому сиянию в глазах", "Настоящий завтрак у Тиффани", "Ну какая роскошь", "Пусть каждое утро будет таким", "Сказочное место", "Мечта", - написали в Сети.
Немногим ранее Мадлен отдохнула в Куршевеле.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2227236-kakaya-roskosh-madlen-pokazala-svoe-idealnoe-utro-v-parizhe/