"Какая роскошь": Мадлен показала свое идеальное утро в Париже

Казахстанская инстадива Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, улетевшая во Францию, показала свое идеальное утро в роскошном отеле Парижа, передает NUR.KZ.

Накануне Мадлен в элегантном образе попозировала у Эйфелевой башни. На этот раз блогер показала, как выглядит ее утро в Париже.

"Мое доброе утро в Париже! В моем отеле мечты. 5 лет мечтала сюда попасть, решила осуществить свое желание в эту поездку.

Я очень счастлива здесь просыпаться, завтракать, получать расслабляющий массаж в Spa - невероятное чувство!

Такая история, изысканность в каждой детали, интерьер, атмосфера, люди стильные и красивые. Желаю вам, девочки мои любимые, исполнения всех желаний", - отметила Мадлен.

Она показала, как выглядит ее номер в отеле, с балкона которого открывается вид на Эйфелеву башню. Блогер решила позавтракать в номере и запечатлела этот момент на камеру.

"Молодец, сама шла к этому через стремление и трудолюбие", "Сказочно красиво! Париж вам безумно идет, это видно по счастливому сиянию в глазах", "Настоящий завтрак у Тиффани", "Ну какая роскошь", "Пусть каждое утро будет таким", "Сказочное место", "Мечта", - написали в Сети.

Немногим ранее Мадлен отдохнула в Куршевеле.