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"Париж тебе к лицу": улетевшая во Францию Мадлен появилась в элегантном образе

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен.Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская инстадива Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, разместила в Instagram фотографии из Парижа. Подписчики оценили атмосферные снимки, передает NUR.KZ.

"Из Парижа со стилем. Почему бы и нет?" - написала блогер.

Мадлен в элегантном аутфите попозировала на фоне Эйфелевой башни. В качестве дополнения к образу она выбрала светлую шляпку и брендовую сумочку кофейного цвета.

Пользователи соцсети щедро одарили публикацию "лайками" и смайликами в видео огня и красных сердец. Они оценили не только атмосферные фото, но и наряд Мадлен.

"А наряд потрясающий", "Стиль, мощная энергетика и обаяние! Вы крутая", "Как же красиво", "Париж тебе к лицу", "Невероятная", "Шикарная", "Сказочная", "Красотка", "Мадлен - богиня", - гласят комментарии к фото.

Немногим ранее Мадлен показала фото с отдыха в Куршевеле Мадлен и впечатлила Казнет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2226924-parizh-tebe-k-licu-uletevshaya-vo-franciyu-madlen-poyavilas-v-elegantnom-obraze/