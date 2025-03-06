"Чтоб я так жил!": показавшая фото с отдыха в Куршевеле Мадлен впечатлила Казнет

Казахстанская инстадива Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, похвасталась в соцсети роскошным отдыхом в Куршевеле и показала кадры, снятые в горах, передает NUR.KZ.

Мадлен отлично провела время на отдыхе на горнолыжном курорте во французских Альпах и зарядила настроением своих подписчиков. Она показала яркие моменты отдыха.

"Сохраняю лучшие зимние моменты", - отметила она под фото, на которых запечатлелась в белом горнолыжном костюме.

"Чтоб я так жил! Просто нереально все красиво - и вы, и локация, и костюм", "Костюм топ, ты его украсила", "Жизнь как с картинки", "Твоя страница в соцсети - это карта желаний для меня", "Красота какая", - отреагировали пользователи соцсети.

Позже Мадлен добавила еще ряд фото, на которых она сидит в белой шубке.

"Мой любимый архив", - добавила она, намекнув, что эти фото всегда будут напоминать ей о ярких моментах ее жизни.

Ранее Мадлен обратилась к мужчинам в соцсети с просьбой защищать жен от своих матерей.