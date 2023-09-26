"У нас не было свадьбы": Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова осуществили давнюю мечту
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Казахстанские блогеры-миллионники Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова в честь 8-ой годовщины брака устроили свадебную фотосессию, которой поделились в Instagram, передает NUR.KZ.
"Жених и невеста. Таких нас вы еще не видели. У нас не было свадьбы и вот воплотили кусочек мечты - свадебную фотосессию. Море эмоций, но каждая из них трогает сердце", - гласит подпись к романтическим кадрам.
Блогеры рассказали, что отметили восьмую годовщину брака.
Подписчики умилились кадрам и пожелали паре счастья.
"Такие красивые. Будьте счастливы", "На актрису похожа из сериала "Ничто не случается дважды", "Поздравляю, долгих лет совместной жизни. Будьте счастливы и дальше", "Любимая пара", "Берегите свою любовь", - написали они.
Ранее Эльмира Толегенова поделилась чувственными фото.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2038224-u-nas-ne-bylo-svadby-erbolat-zhanabylov-i-elmira-tolegenova-osuschestvili-davnyuyu-mechtu/