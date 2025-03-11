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"Каждый день с тобой - это счастье": Тауекел Мусилим нежно поздравил жену с днем рождения

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Тауекел Мусилим с женой
Тауекел Мусилим с женой. Фото: instagram.com/mahonti__

Казахстанский актер Тауекел Мусилим, звезда фильмов "Брат или брак", "Маша и Дударай", тепло поздравил супругу с днем рождения. Он признался, что счастлив в браке, передает NUR.KZ.

Новый пост, который Тауекел посвятил жене и матери его трех сыновей, актер выложил в Instagram. Он отметил, что каждый день в браке наполнен счастьем и любовью.

"С днем рождения, моя Махаббат. Каждый день, проведенный с тобой, для меня счастье. Пусть Аллах даст нам возможность состариться вместе", - отметил он.

"Естественная красота такая у нее", "Пусть Аллах даст вам возможность состариться на одной подушке", "Самая красивая пара", "Тауекел, искренне поздравляю вашу супругу с днем рождения", "Как бы не сглазить", "Махаббат очень женственная", - написали в Сети.

Напомним, в конце февраля Тауекел и Махаббат Мусилим стали родителями в третий раз. Мы также писали, что жена Тауекеля Мусилима показала яркие моменты жизни в браке с актером.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2226933-kazhdyy-den-s-toboy-eto-schaste-tauekel-musilim-nezhno-pozdravil-zhenu-s-dnem-rozhdeniya/