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"Как одно мгновение": жена Тауекеля Мусилима показала яркие моменты жизни в браке с актером

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Тауекел Мусилим и Махаббат Туктибаева
Тауекел Мусилим и Махаббат Туктибаева. Фото: instagram.com/mahonti__

Супруга казахстанского актера Тауекеля Мусилима Махаббат выложила романтическое видео со звездным мужем, которое умилило пользователей соцсети, передает NUR.KZ.

"Уже 6 год пошел, а все как одно мгновение", - отмечено под видео.

Махаббат выложила нарезку кадров из ярких и памятных моментов их семейной жизни. Хронология счастливой жизни супругов умилила пользователей Instagram. А одним из первых отреагировал Тауекел.

"Слава Богу. Спасибо за то, что уже 6 лет делаешь меня счастливым. Моя любовь", - отметил он.

"Долгой и счастливой жизни вам", "Счастья", "Мне так нравится эта пара. Махаббат берет своей нежностью, скромностью и добрым сердцем", "Будьте счастливы, вы созданы друг для друга", "Красивая семья", - написали комментаторы.

Напомним, в конце февраля Тауекел и Махаббат Мусилим стали родителями в третий раз. Актер устроил яркую выписку жене и сыну из роддома

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2226378-kak-odno-mgnovenie-zhena-tauekelya-musilima-pokazala-yarkie-momenty-zhizni-v-brake-s-akterom/