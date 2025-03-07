"Как одно мгновение": жена Тауекеля Мусилима показала яркие моменты жизни в браке с актером

Супруга казахстанского актера Тауекеля Мусилима Махаббат выложила романтическое видео со звездным мужем, которое умилило пользователей соцсети, передает NUR.KZ.

"Уже 6 год пошел, а все как одно мгновение", - отмечено под видео.

Махаббат выложила нарезку кадров из ярких и памятных моментов их семейной жизни. Хронология счастливой жизни супругов умилила пользователей Instagram. А одним из первых отреагировал Тауекел.

"Слава Богу. Спасибо за то, что уже 6 лет делаешь меня счастливым. Моя любовь", - отметил он.

"Долгой и счастливой жизни вам", "Счастья", "Мне так нравится эта пара. Махаббат берет своей нежностью, скромностью и добрым сердцем", "Будьте счастливы, вы созданы друг для друга", "Красивая семья", - написали комментаторы.

Напомним, в конце февраля Тауекел и Махаббат Мусилим стали родителями в третий раз. Актер устроил яркую выписку жене и сыну из роддома