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Анна Семенович рассказала, что подарил ей любимый на 45-летие

Опубликовано:

Анна Семенович с возлюбленным
Анна Семенович с возлюбленным. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Российская певица и актриса Анна Семенович рассказала, какой подарок получила от любимого на день рождения. Это дорогой брендовый браслет, передает NUR.KZ со ссылкой на Lenta.ru.

В начале марта экс-фигуристка и бывшая солистка группы "Блестящие" с размахом отметила 45-летие в кругу близких друзей и любимого мужчины. Артистка заявила, что это был лучший день рождения.

Семенович похвасталась подарком от любимого - предпринимателя Дениса Шреера.

Жених преподнес ей роскошное ювелирное украшение известного люксового бренда Италии - это браслет из белого золота, о котором, как призналась Анна, она давно мечтала.

Как пишет Lenta.ru, цена такого изделия может достигать 3 млн рублей. Именинница призналась, что "это самый красивый подарок от любимого".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2225781-anna-semenovich-rasskazala-chto-podaril-ey-lyubimyy-na-45-letie/