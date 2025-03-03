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"Это был самый лучший день рождения": Семенович показала, как отметила 45-летие

Опубликовано:

Анна Семенович
Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Российская певица и актриса Анна Семенович, экс-солистка группы "Блестящие", отметила 1 марта день рождения. Кадры с празднования 45-летия артистка показала в соцсети, передает NUR.KZ.

Анна Семенович отпраздновала день рождения в ресторане в кругу друзей и любимого мужчины. Он спел в честь именинницы и растрогал ее.

"Это был самый лучший день рождения. Спасибо всем моим друзьям за то, что разделили его вместе со мной. Спасибо, любимый, за этот вечер и твое шикарное пение.

Фото и видео так много, что буду их постить до 8 марта. Покажу вам всех моих любимых гостей и вы вместе со мной сможете отметить этот праздник", - написала певица.

Поздравить Анну с 45-летием пришли звездные гости - ее бывшие коллеги по группе "Блестящие" — Ксения Новикова и Надежда Ручка, актриса Алика Смехова, группа "Корни" и другие артисты.

"Будь счастлива, моя дорогая, любим тебя", "Все так душевно и атмосферно, и любимый рядом, любви и женского счастья", "Мне так нравится ваша пара, два позитивчика", "Шикарнейшая девушка", - отметили в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2225135-eto-byl-samyy-luchshiy-den-rozhdeniya-semenovich-pokazala-kak-otmetila-45-letie/