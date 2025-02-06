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"Ей 19 лет?": фанаты Лизы Арзамасовой удивились, как молодо выглядит ее мама

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Лиза Арзамасова с матерью
Лиза Арзамасова с матерью. Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Российская актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", показала в соцсети фотографию своей мамы и удивила фанатов, передает NUR.KZ.

Звезда "Папиных дочек" отметила что это одна из ее любимых фотографий, снятых в январе. На снимке ее мама запечатлена стоя на коньках на катке. Женщина улыбается, глядя в камеру.

"Мамулик впервые в жизни купила себе коньки! У нее их даже в детстве не было. Брала на прокат, когда пару раз ходила на каток с подружками. Кататься так и не научилась.

Зато два последних празднований Нового года мы с семьей и друзьями проводим на катке. Спонтанно как-то так получается. И весело!

Мама вдохновилась примером семьи и вот уже теперь дважды ходила с подружкой кататься на каток. Сама! Говорит, что еще пойдет обязательно, чтобы перед внуками потом стыдно не было. Ну а что… Стимул", - отметила Лиза.

Фанаты удивились, как молодо выглядит мама Лизы.

"Почему маме 19 лет?", "Какая у вас молодая и красивая мама!", "Мама? Вы, по-моему, одного возраста", "Ваша мама больше похожа на вашу сестру старшую", "Девчонка", - написали пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2218371-ey-19-let-fanaty-lizy-arzamasovoy-udivilis-kak-molodo-vyglyadit-ee-mama/