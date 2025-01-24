"Солнцем наслаждаюсь": 44-летняя Семенович поделилась позитивными фото с отдыха

Российская певица и актриса Анна Семенович показала солнечные фото с отдыха. Экс-солистка группы "Блестящие" зарядила позитивом своих подписчиков, передает NUR.KZ.

"Замечаю красоту мира. Солнцем восхищаюсь, море обожаю, дождь приветствую, ветер уважаю. Позитив приумножаю, свой путь в удовольствие проживаю. Это увлекательная игра", - написала Анна.

Яркие фото Семенович, на которых она запечатлелась в пляжном платье на фоне красивого пейзажа, впечатлили ее поклонников.

"Мне кажется, или у вас ноги похудели?", "Суперфото", "Красавица! Умница! Мегапозитивчик наш", "Правильно делаете, надо наслаждаться по возможности, все это так быстро пролетает", "Какая сексуальная девушка", "Анна - глыба, монумент, такая красивая, милая, нежная и в то же время чувствуется сила и мощь! Восхищаюсь вами бесконечно", - написали ей в Сети.