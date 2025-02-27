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"Вся в папу": Гарик Харламов и его 11-летняя дочь повеселили Сеть

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Гарик Харламов. Фото
Гарик Харламов. Фото: Фото: instagram.com/asmuskristina

Российский шоумен и юморист Гарик Харламов и его дочь умилили фанатов в Instagram. Они заметили, как сильно похожи отец и дочь не только внешне, но и характером, передает NUR.KZ.

Гарик с дочерью решили поиграть - юморист называл страны, а девочка - их столицы, поначалу она отвечала верно, но забыла название столицы Германии.

Однако 11-летняя Настя быстро выкрутилась из ситуации, наглядно продемонстрировав, что унаследовала чувство юмора отца. Забавное видео развеселило подписчиков.

"Ответ: Берлин", - написал Гарик под видео.

"С таким батей не соскучишься", "Зубы одинаковые", "Гены пальцем не раздавишь", "Почему я тоже рот открыла", "Похожи друг на друга", "Прикольная девчонка", "Очень похожа на вас. Круто", "Вся в папу", "Классные такие", "Вся семья с юмором", - отреагировали подписчики.

Мы также писали, что Харламов и Мусагалиев представили свою версию исполнения хита Крутого "Свадебные цветы".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2224166-vsya-v-papu-garik-harlamov-i-ego-11-letnyaya-doch-poveselili-set/