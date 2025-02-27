"Вся в папу": Гарик Харламов и его 11-летняя дочь повеселили Сеть

Российский шоумен и юморист Гарик Харламов и его дочь умилили фанатов в Instagram. Они заметили, как сильно похожи отец и дочь не только внешне, но и характером, передает NUR.KZ.

Гарик с дочерью решили поиграть - юморист называл страны, а девочка - их столицы, поначалу она отвечала верно, но забыла название столицы Германии.

Однако 11-летняя Настя быстро выкрутилась из ситуации, наглядно продемонстрировав, что унаследовала чувство юмора отца. Забавное видео развеселило подписчиков.

"Ответ: Берлин", - написал Гарик под видео.

"С таким батей не соскучишься", "Зубы одинаковые", "Гены пальцем не раздавишь", "Почему я тоже рот открыла", "Похожи друг на друга", "Прикольная девчонка", "Очень похожа на вас. Круто", "Вся в папу", "Классные такие", "Вся семья с юмором", - отреагировали подписчики.

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