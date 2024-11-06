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Харламов и Мусагалиев представили свою версию исполнения хита Крутого "Свадебные цветы"

Опубликовано:

Гарик Харламов и Азамат Мусагалиев
Гарик Харламов и Азамат Мусагалиев. Кадр из видео: instagram.com/garikkharlamov

Российский шоумен и юморист Гарик Харламов и его коллега Азамат Мусагалиев представили свою версию исполнения хита 90-х композитора Игоря Крутого "Свадебные цветы", передает NUR.KZ.

Отметим, что песня "Свадебные цветы" полюбилась зрителям в исполнении певицы Ирины Аллегровой. Творческий проект Харламова и Мусагалиева "Купание обезьяны в теплой воде" представил кавер этого хита на концерте, посвященном 70-летию Крутого.

"Спасибо Игорю Яковлевичу Крутому за возможность исполнить его песню "Свадебные цветы" на юбилейном концерте. Версия этой песни в исполнении группы "Купание обезьяны в теплой воде", - отметил Гарик.

Изюминкой выступления стало фееричное появление артиста и КВН-щика Дениса Дорохова в виде Амура.

"Красавчики", "Просто разрыв", "Почему в припеве Гарик поет как Аллегрова?", "Ну что за золото спустилось с небес!", "Гарик Бульдогович Аллегров", "Как будто ничего не изменилось - я слышу Аллегрову", "Каждая песня вашей группы - шедевр", - отреагировали в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2183627-harlamov-i-musagaliev-predstavili-svoyu-versiyu-ispolneniya-hita-krutogo-svadebnye-cvety/

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