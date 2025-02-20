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Беременная Ерке Есмахан призналась, что поправилась, и показала, каким деликатесом балует себя

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Ерке Есмахан. Фото
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

40-летняя казахстанская исполнительница Ерке Есмахан, ожидающая третьего малыша, рассказала, как протекает ее беременность, и призналась, что заметно поправилась, передает NUR.KZ.

Ерке разместила семейное фото в сторис Instagram, на котором она запечатлена вместе с мужем, певцом RaiM, а также двумя сыновьями - Муслимом и Исламом.

"Через 9 дней закончится эта зима. Как ваше настроение?" - спросила она.

Певица, которая ожидает третьего малыша, призналась, что у нее все хорошо. На фото она показала тарелку с черной икрой.

"Аппетит отличный. Прибавила уже 6 килограммов", - рассказала она.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Ерке рассказала также, что они с мужем уже знают пол ребенка, но все же намерены провести гендер-пати.

"В этот раз будет гендер-пати. Мы сами уже знаем, кто родится, только хотим поделиться радостной вестью с людьми. Организуем, если не передуем", - написала она.

Недавно беременная Ерке заявила, что готова стать многодетной мамой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2222397-beremennaya-erke-esmahan-priznalas-chto-popravilas-i-pokazala-kakim-delikatesom-baluet-sebya/