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"Они всего лишь хотели, чтобы я любила себя": Дана Есеева поразмышляла о родительской любви

Опубликовано:

Дана Есеева
Дана Есеева. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Блогер, актриса и бизнес-леди Дана Есеева, супруга актера Мейржана Туребаева, написала трогательный пост в соцсети. Она поразмышляла о родительской любви и заботе, передает NUR.KZ.

Многодетная мама призналась, что за строгостью родителей всегда скрывается любовь и забота.

"Уже став родителем, я наконец поняла, чего хотели от меня мои родители, особенно в подростковом возрасте. Всего лишь одного — чтобы я заботилась о себе. Им ничего не нужно было от меня, кроме этого.

Они хотели, чтобы я следила за своим здоровьем, обращала внимание на свое окружение, получала больше полезной информации, не тратила время на бессмысленные гулянки, умела делать выбор. По сути, это и есть любовь к себе", - написала Дана.

Она отметила, что научить детей любить самих себя.

"Теперь я очень хочу, чтобы мои дети научились заботиться о себе. Это будет лучшим, что они могут дать мне как родителю. Научились жить без меня. А пока мы рядом, мы будем их направлять. Вот чего хотели мои родители — всего лишь, чтобы я любила себя", - заключила она.

Мы также писали, что Дана Есеева повторила популярный тренд в соцсети и развеселила фанатов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2223513-oni-vsego-lish-hoteli-chtoby-ya-lyubila-sebya-dana-eseeva-porazmyshlyala-o-roditelskoy-lyubvi/