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Дана Есеева повторила популярный тренд в соцсети и развеселила фанатов (видео)

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Дана Есеева
Дана Есеева. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Блогер, актриса и бизнесвумен Дана Есеева растрогала подписчиков теплым видео со своим ребенком - она повторила популярный тренд в соцсети, но по-своему, передает NUR.KZ.

Дана повторила тренд "Обними себя маленькую", который стал популярным в соцсетях. Пользователи с помощью специальной программы "оживляют" свое детское фото и обнимают ребенка со снимка. Однако Дана решила пойти другим путем и поделилась лайфхаком.

"Все получилось очень реалистично. Все снимают этот тренд через приложение ИИ, а у меня его нет, поэтому я сделала все немного проще.

Взяла ребенка самого похожего на меня, их у меня несколько (у Даны пятеро детей - прим. ред.).

Пробовали вот такие образы, но потом решили, что лучше парик, потому что в детстве у меня была такая прическа", - рассказала она.

Звезды шоу-бизнеса и пользователи соцсети оценили старания Даны.

"Я тебя обожаю", "Ничего себе, а я думала, что ИИ", "Осталось родить похожего ребенка", "Круто получилось", "Тренд можно закрывать", "Дана убивает своими шутками", "И правда, лучше обнять своего ребенка", - отреагировали они.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2214741-dana-eseeva-povtorila-populyarnyy-trend-v-socseti-i-razveselila-fanatov-video/

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