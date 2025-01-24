Дана Есеева повторила популярный тренд в соцсети и развеселила фанатов (видео)
Опубликовано:
Блогер, актриса и бизнесвумен Дана Есеева растрогала подписчиков теплым видео со своим ребенком - она повторила популярный тренд в соцсети, но по-своему, передает NUR.KZ.
Дана повторила тренд "Обними себя маленькую", который стал популярным в соцсетях. Пользователи с помощью специальной программы "оживляют" свое детское фото и обнимают ребенка со снимка. Однако Дана решила пойти другим путем и поделилась лайфхаком.
"Все получилось очень реалистично. Все снимают этот тренд через приложение ИИ, а у меня его нет, поэтому я сделала все немного проще.
Взяла ребенка самого похожего на меня, их у меня несколько (у Даны пятеро детей - прим. ред.).
Пробовали вот такие образы, но потом решили, что лучше парик, потому что в детстве у меня была такая прическа", - рассказала она.
Звезды шоу-бизнеса и пользователи соцсети оценили старания Даны.
"Я тебя обожаю", "Ничего себе, а я думала, что ИИ", "Осталось родить похожего ребенка", "Круто получилось", "Тренд можно закрывать", "Дана убивает своими шутками", "И правда, лучше обнять своего ребенка", - отреагировали они.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2214741-dana-eseeva-povtorila-populyarnyy-trend-v-socseti-i-razveselila-fanatov-video/