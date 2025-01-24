Дана Есеева повторила популярный тренд в соцсети и развеселила фанатов (видео)

Блогер, актриса и бизнесвумен Дана Есеева растрогала подписчиков теплым видео со своим ребенком - она повторила популярный тренд в соцсети, но по-своему, передает NUR.KZ.

Дана повторила тренд "Обними себя маленькую", который стал популярным в соцсетях. Пользователи с помощью специальной программы "оживляют" свое детское фото и обнимают ребенка со снимка. Однако Дана решила пойти другим путем и поделилась лайфхаком.

"Все получилось очень реалистично. Все снимают этот тренд через приложение ИИ, а у меня его нет, поэтому я сделала все немного проще.

Взяла ребенка самого похожего на меня, их у меня несколько (у Даны пятеро детей - прим. ред.).

Пробовали вот такие образы, но потом решили, что лучше парик, потому что в детстве у меня была такая прическа", - рассказала она.

Звезды шоу-бизнеса и пользователи соцсети оценили старания Даны.

"Я тебя обожаю", "Ничего себе, а я думала, что ИИ", "Осталось родить похожего ребенка", "Круто получилось", "Тренд можно закрывать", "Дана убивает своими шутками", "И правда, лучше обнять своего ребенка", - отреагировали они.