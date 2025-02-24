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Заявивший ранее о разводе с женой Сейфуллин Жолбарыс поделился теплым семейным фото

Опубликовано:

Сейфуллин Жолбарыс с супругой Катериной
Сейфуллин Жолбарыс с супругой Катериной: instagram.com/kat_azalaniss

Казахстанский исполнитель Сейфуллин Жолбарыс, заявивший о разводе с женой Екатериной минувшей осенью, опубликовал теплое семейное фото в соцсети, передает NUR.KZ.

Напомним, в ноябре прошлого года Сейфуллин Жолбарыс подтвердил, что развелся с женой. Он заявил, что они с Екатериной уже два года в разводе.

Певец выложил теплое семейное фото в своем Instagram и порадовал своих фанатов. На нем он запечатлелся сидя за дастарханом с Екатериной и двумя дочерьми.

"Будем живы-здоровы", - отметил он.

"Прекрасная семья", "Саке, ты сошелся с женге (жена старшего брата - прим. ред.), молодец", "Как мне нравится ваша жена, такая воспитанная, умная", "Красавчик Саке", "Будьте здоровы всегда", - гласят комментарии под публикацией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2223300-zayavivshiy-ranee-o-razvode-s-zhenoy-seyfullin-zholbarys-podelilsya-teplym-semeynym-foto/