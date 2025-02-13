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"Если Бог даст, то рожу еще": ожидающая третьего малыша Ерке готова стать многодетной мамой

Опубликовано:

Райм мен Ерке Есмахан
Райм мен Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан, ожидающая третьего малыша, ответила подписчикам своего блога в Instagram, не устала ли сидеть в декрете, передает NUR.KZ.

У Ерке спросили, считает ли она себя блогером. У певицы почти 9 миллионов подписчиков в Instagram.

"Я не блогер. Я певица. А сейчас даже не певица, а больше жена RaiM. Я и сама не поняла. Из декрета иду в декрет. Спасибо Аллаху. Даст Бог, рожу этого малыша и буду уже везде появляться", - отметила она.

Кто-то из подписчиц поинтересовался, не устала ли Ерке сидеть в декрете.

"Не устала совсем. Как я могу устать с моим режимом, с тем, как балует меня муж. Спасибо Аллаху, если будет суждено, то рожу еще одного", - заявила она.

Напомним, Ерке Есмахан и RaiM пришлось отменить концерты в США.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2220623-esli-bog-dast-to-rozhu-eshche-ozhidayushchaya-tretego-malysha-erke-gotova-stat-mnogodetnoy-mamoy/