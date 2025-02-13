"Если Бог даст, то рожу еще": ожидающая третьего малыша Ерке готова стать многодетной мамой
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Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан, ожидающая третьего малыша, ответила подписчикам своего блога в Instagram, не устала ли сидеть в декрете, передает NUR.KZ.
У Ерке спросили, считает ли она себя блогером. У певицы почти 9 миллионов подписчиков в Instagram.
"Я не блогер. Я певица. А сейчас даже не певица, а больше жена RaiM. Я и сама не поняла. Из декрета иду в декрет. Спасибо Аллаху. Даст Бог, рожу этого малыша и буду уже везде появляться", - отметила она.
Кто-то из подписчиц поинтересовался, не устала ли Ерке сидеть в декрете.
"Не устала совсем. Как я могу устать с моим режимом, с тем, как балует меня муж. Спасибо Аллаху, если будет суждено, то рожу еще одного", - заявила она.
Напомним, Ерке Есмахан и RaiM пришлось отменить концерты в США.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2220623-esli-bog-dast-to-rozhu-eshche-ozhidayushchaya-tretego-malysha-erke-gotova-stat-mnogodetnoy-mamoy/