"У нее на кухне Меладзе посуду моет": Альбина Джанабаева похвасталась "стальными" мышцами

Супруга российского певца Валерия Меладзе разместила в соцсети забавное видео, на котором показала реакцию мужа на изменения ее тела после тренировок, передает NUR.KZ.

Экс-солистка "ВИА Гры" Альбина Джанабаева похвасталась результатом упорных тренировок - звездный супруг оценил ее преображение.

"Когда она пошла в качалку", - гласит подпись к видеоролику.

На шуточном видео Валерий пьет чай и наблюдает за тем, как его супруга поднимает 10-литровую канистру и наливает воду в стакан. Испуганный супруг тут же принимается с усердием мыть посуду.

"С каждым днем все краше!", "Шутки шутками, но вы этим очень мотивируете заниматься если не качалкой, то хотя бы фитнесом. Фигура огонь!", "Валерий, вы бы еще мусор вынесли, на всякий случай", "Надо тоже в зал записаться", "У нее на кухне Меладзе посуду моет!", "Это очень смешно", - отреагировали в Сети.

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