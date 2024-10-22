"Вот это поворот": Альбина Джанабаева разыграла Валерия Меладзе (видео)

Супруга российского певца Валерия Меладзе, экс-солистка "ВИА Гры" Альбина Джанабаева показала, как сумела его разыграть. Забавное видео она разместила в соцсети, передает NUR.KZ.

Альбина Джанабаева решила устроить добрый пранк над мужем - она предстала перед ним в маске, "перевоплотившись" в самого Валерия Меладзе.

"Профессионально удивляю мужа после стольких лет, прожитых вместе", - отметила она.

Вместе с супругами повеселились и их фанаты.

"Какие же вы молодцы! Обожаю этих ребят! Счастья вам на долгие годы!", "Вот это поворот", "Я - это ты, ты - это я", "Альбина, вы супер", "Альбина без желчи, добрая душа. Любима и любит. А Валерий просто гений и талант", "Где вы берете эти маски?", "Это очень смешно", - написали комментаторы в Сети.