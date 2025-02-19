"Это было незабываемо": отдохнувшая во Вьетнаме Аша Матай поделилась яркими фото
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36-летняя казахстанская актриса, певица и телеведущая Аша Матай рассказала, как вместе с семьей провела отпуск на экзотическом вьетнамском острове, передает NUR.KZ.
Аша показала ряд ярких фото с отдыха на Фукуоке.
"Наш отдых во Вьетнаме подошел к концу. Это было незабываемо! Возвращаемся домой с яркими впечатлениями и теплыми воспоминаниями", - поведала она.
Аша также отметила, что отдых на море с семьей — это отличная возможность укрепить здоровье и провести время вместе.
"Морской воздух улучшает работу дыхательной системы, а купание в воде закаляет организм. Песчаные игры развивают моторику у детей, а совместные прогулки по берегу сближают семью. Такой отдых дарит заряд энергии и воспоминания, которые останутся надолго", - заключила она.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2222136-eto-bylo-nezabyvaemo-otdohnuvshaya-vo-vetname-asha-matay-podelilas-yarkimi-foto/