"Ребро мое": Арман Коныр необычно поздравил Ашу Матай с днем рождения в соцсети

Казахстанская актриса, певица и телеведущая Аша Матай отметила накануне, 22 декабря, свой день рождения. Ее супруг, певец Арман Коныр, поздравил жену с 36-летием, передает NUR.KZ.

Именинница разместила в своем блоге видео, на котором появилась в оригинальном бордовом наряде. Его она уже демонстрировала в Сети и вызвала бурное обсуждение.

Именинница написала содержательный пост, в котором призналась, что счастлива.

"Добро пожаловать, 36. Рахмет, папа. Рахмет, мама. За то, что подарили жизнь, за воспитание, за ценные советы, за то, что вы есть. Семья - мое богатство.

Спасибо моему мужу, который балует меня, терпит все мои капризы, поддерживает, является моей защитой. Еще у меня есть две сладкие умные девочки. Я счастливый человек. Благодарю Аллаха", - написала Аша.

Под постом супруги оставил комментарий Арман Коныр.

"Ребро мое, пусть Аллах подарит тебе долгую и благополучную жизнь", - отметил он, сопроводив свои слова смайликами-сердечками.

Судя по сторис Армана, Аша провела день рождения в кругу семьи на отдыхе. Он выставил ее фото и оставил теплый комментарий к нему.

"С днем рождения, жаным", - написал он.

Сторис Армана Коныра. Скриншот: instagram.com/armankonyr

К нему присоединились и другие подписчики, в числе которых и звезды шоу-бизнеса. Все они поздравили именинницу с днем рождения.