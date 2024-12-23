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"Ребро мое": Арман Коныр необычно поздравил Ашу Матай с днем рождения в соцсети

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Арман Коныр и Аша Матай
Арман Коныр и Аша Матай. Фото: instagram.com/asha_matai

Казахстанская актриса, певица и телеведущая Аша Матай отметила накануне, 22 декабря, свой день рождения. Ее супруг, певец Арман Коныр, поздравил жену с 36-летием, передает NUR.KZ.

Именинница разместила в своем блоге видео, на котором появилась в оригинальном бордовом наряде. Его она уже демонстрировала в Сети и вызвала бурное обсуждение.

Именинница написала содержательный пост, в котором призналась, что счастлива.

"Добро пожаловать, 36. Рахмет, папа. Рахмет, мама. За то, что подарили жизнь, за воспитание, за ценные советы, за то, что вы есть. Семья - мое богатство.

Спасибо моему мужу, который балует меня, терпит все мои капризы, поддерживает, является моей защитой. Еще у меня есть две сладкие умные девочки. Я счастливый человек. Благодарю Аллаха", - написала Аша.

Под постом супруги оставил комментарий Арман Коныр.

"Ребро мое, пусть Аллах подарит тебе долгую и благополучную жизнь", - отметил он, сопроводив свои слова смайликами-сердечками.

Судя по сторис Армана, Аша провела день рождения в кругу семьи на отдыхе. Он выставил ее фото и оставил теплый комментарий к нему.

"С днем рождения, жаным", - написал он.

Сторис Армана Коныра
Сторис Армана Коныра. Скриншот: instagram.com/armankonyr

К нему присоединились и другие подписчики, в числе которых и звезды шоу-бизнеса. Все они поздравили именинницу с днем рождения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2203595-rebro-moe-arman-konyr-neobychno-pozdravil-ashu-matay-s-dnem-rozhdeniya-v-socseti/

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