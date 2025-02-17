"Жаль, не хочет быть певицей": Макпал Жунусова показала архивные кадры выступления дочери

Казахстанская певица Макпал Жунусова показала в соцсети архивное видео со своего концерта. На кадрах запечатлена ее дочь Мерей во время выступления на сцене, передает NUR.KZ.

Макпал Жунусова посетовала, что ее дочь не желает быть певицей, хотя у девушки есть отличные вокальные данные.

"Отрывок выступления Мерей на моем концерте. Она училась тогда в 9 классе. Жаль, не хочет быть певицей. Я не смогла ее уговорить выступить на концерте в честь моего 60-летия.

Она поет только дома, когда мы в дороге в машине, я рада и этому. Я думаю, она поняла, что творческий путь нелегок, главное, чтобы была здорова", - отметила певица.

В комментариях Жунусова рассказала, что Мерей работает переводчиком - девушка прекрасно владеет английским языком.

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