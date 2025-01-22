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Макпал Жунусова против ИИ: певица высказалась о песне, "спетой" ее голосом (видео)

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Қазақ тілінде оқу
Макпал Жунусова, Розэ и Бруно Марс
Макпал Жунусова, Розэ и Бруно Марс. Фото: Instagram

Казахстанская певица Макпал Жунусова прокомментировала распространяющееся в Сети видео ее "исполнения" англоязычной песни "APT" через искусственный интеллект, передает NUR.KZ.

Вирусный хит "APT" в исполнении Розэ и Бруно Марса заиграл голосом Макпал Жунусовой благодаря магии искусственного интеллекта - видео стремительно разлетелось по соцсетям.

В интервью телеканалу "Ел арна" Макпал призналась, что не в восторге от современной технологии.

"Распространяют песню, которую я не исполняла, причем звучит так, будто это я. Но мне это не нравится. Учитывая, что я не исполняю песни на английском, выглядит так, будто я воровка, и я чувствую себя виновной. Более того, мне такое не подходит. Я простая казахская певица, родившаяся в ауле. Я могу сказать, что хорошо пою только на казахском языке.

Что это, искусственный интеллект? Я очень против. У меня нет времени со всеми судиться. Но они нарушают закон", - заключила Жунусова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2213919-makpal-zhunusova-protiv-ii-pevica-vyskazalas-o-pesne-spetoy-ee-golosom-video/

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