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"Голливуд отдыхает": Майя Бекбаева отметила день рождения в роскошном корсетном платье

Опубликовано:

Майя Бекбаева
Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Отечественная телеведущая Майя Бекбаева отметила свой день рождения в кругу близких людей. Фото с праздника именинница выложила в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Для особенного вечера Майя Бекбаева выбрала черное корсетное платье с открытыми плечами. В нем она была неотразима. Именинница поблагодарила всех за поздравления.

"Читаю ваши комментарии и тепло становится на сердце! Делюсь еще порцией фотографий со вчерашнего праздника, это уже продолжение вечера с близкими и друзьями.

Я собрала самый узкий круг, поэтому вечер получился теплым и расслабленным. Говорили, вспоминали, смеялись, пели", - отметила она.

"С днем рождения вас! Пусть ваша жизнь будет всегда такой красивой, как вы сама", "Голливуд отдыхает", "Такие все красивые", "Наша гордость и пример всем женщинам", - отреагировали подписчики.

Мы также писали, что Майю Бекбаеву с днем рождения нежно поздравил супруг в соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2220741-gollivud-otdyhaet-mayya-bekbaeva-otmetila-den-rozhdeniya-v-roskoshnom-korsetnom-plate/