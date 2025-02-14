"Голливуд отдыхает": Майя Бекбаева отметила день рождения в роскошном корсетном платье
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Отечественная телеведущая Майя Бекбаева отметила свой день рождения в кругу близких людей. Фото с праздника именинница выложила в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.
Для особенного вечера Майя Бекбаева выбрала черное корсетное платье с открытыми плечами. В нем она была неотразима. Именинница поблагодарила всех за поздравления.
"Читаю ваши комментарии и тепло становится на сердце! Делюсь еще порцией фотографий со вчерашнего праздника, это уже продолжение вечера с близкими и друзьями.
Я собрала самый узкий круг, поэтому вечер получился теплым и расслабленным. Говорили, вспоминали, смеялись, пели", - отметила она.
"С днем рождения вас! Пусть ваша жизнь будет всегда такой красивой, как вы сама", "Голливуд отдыхает", "Такие все красивые", "Наша гордость и пример всем женщинам", - отреагировали подписчики.
Мы также писали, что Майю Бекбаеву с днем рождения нежно поздравил супруг в соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2220741-gollivud-otdyhaet-mayya-bekbaeva-otmetila-den-rozhdeniya-v-roskoshnom-korsetnom-plate/