"Моя прекрасная любовь": Майю Бекбаеву с днем рождения нежно поздравил супруг в соцсети
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Отечественная телеведущая Майя Бекбаева отмечает сегодня, 12 февраля, день рождения. Ее супруг Адиль Нуртай нежно поздравил именинницу и признался ей в любви, передает NUR.KZ.
Свое поздравление Адиль Нуртай сопроводил романтическим фото, на котором он запечатлен вместе с красавицей-женой.
"Моя прекрасная любимая любовь! С днем рождения! Спасибо, что ты есть! Моя девочка! Мое солнышко! Люблю!" - написал любящий муж.
Именинница отреагировала на поздравление супруга, оставив смайлики в виде огня и красных сердец.
"С днем рождения, жены! Самого главного человека в жизни после мамы", "Самая красивая и счастливая пара, обожаю вас! Будьте всегда счастливы", "Какой вы молодец!", "Как мило, с именинницей!" - гласят комментарии под постом Адиля Нуртая.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2220186-moya-prekrasnaya-lyubov-mayyu-bekbaevu-s-dnem-rozhdeniya-nezhno-pozdravil-suprug-v-socseti/