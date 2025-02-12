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"Моя прекрасная любовь": Майю Бекбаеву с днем рождения нежно поздравил супруг в соцсети

Опубликовано:

Майя Бекбаева с мужем
Майя Бекбаева с мужем. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Отечественная телеведущая Майя Бекбаева отмечает сегодня, 12 февраля, день рождения. Ее супруг Адиль Нуртай нежно поздравил именинницу и признался ей в любви, передает NUR.KZ.

Свое поздравление Адиль Нуртай сопроводил романтическим фото, на котором он запечатлен вместе с красавицей-женой.

"Моя прекрасная любимая любовь! С днем рождения! Спасибо, что ты есть! Моя девочка! Мое солнышко! Люблю!" - написал любящий муж.

Именинница отреагировала на поздравление супруга, оставив смайлики в виде огня и красных сердец.

"С днем рождения, жены! Самого главного человека в жизни после мамы", "Самая красивая и счастливая пара, обожаю вас! Будьте всегда счастливы", "Какой вы молодец!", "Как мило, с именинницей!" - гласят комментарии под постом Адиля Нуртая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2220186-moya-prekrasnaya-lyubov-mayyu-bekbaevu-s-dnem-rozhdeniya-nezhno-pozdravil-suprug-v-socseti/