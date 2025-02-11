Ерке Есмахан и RaiM пришлось отменить концерты в США

Казахстанские артисты Ерке Есмахан и RaiM отказались от поездки в США, где должны были дать концерты. Певица объяснила в Instagram, почему так случилось, передает NUR.KZ.

Как только Ерке и RaiM прилетели из Европы, где отдохнули почти месяц с детьми, они принялись собирать чемоданы заново - готовились к запланированной поездке в США.

Концерты в 4 городах Америки - Чикаго, Лос-Анджелесе, Хьюстоне и Нью-Йорке - должны были состояться еще осенью, однако тогда звездные супруги не смогли получить визу. На этот раз визу они получили, но радость оказалась недолгой.

"Согласно визе в Америке мне разрешено быть всего два дня, у мужа тоже виза до 12 февраля. Это совсем не совпадает с датами концертов", - посетовала Ерке.

К слову, выступления артистов были намечены с 13 по 18 февраля.

"Так и не суждено попасть в Америку. В прошлую мою беременность тоже были проблемы с визой и RaiM слетал туда один с концертами.

После снова возникли вопросы с визой, и сейчас то же самое. И это уже в третий раз.

В этот раз я снова беременна. Лететь до Америки 20 часов, быть может, Аллах оберегает меня от чего-то. Смиряюсь и отпускаю ситуацию.

Просим прощения у зрителей, купивших билеты на наши концерты. Нашей вины тут нет", - призналась Ерке.

Певица отметила, что жизнь - это баланс. Быть дома с детьми - это настоящее счастье, заявила она.

"Если будете в Америке, передайте привет дяде Трампу от нашей семьи", - заключила она на шутливой ноте.

Ранее Ерке ответила, получает ли алименты на сына от бывшего мужа и как общается с родителями RaiM.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan