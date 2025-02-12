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Экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет пожаловалась на состояние здоровья

Опубликовано:

Акбота Сейтмагамбет
Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская актриса и певица, экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет рассказала подписчикам в Instagram об ухудшении состояния здоровья, передает NUR.KZ.

Последнюю публикацию в Instagram Акбота Сейтмагамбет сделала неделю назад. Певица не проявляла активность в соцсети в эти дни, оказалось, что артистка заболела.

Акбота показала в сторис фото, на котором запечатлелась лежа под капельницей.

Она сопроводила фото комментарием, в котором отметила, что не стоит забывать, что даже у самых сильных людей болит душа и они способны совершать ошибки.

"Сильными их делает то, что они способны восстанавливаться. Вновь обретать себя. Быть сильным, не значит быть идеальным, силен тот, кто может подняться", - отметила она.

Напомним, Акбота Сейтмагамбет опубликовала фото из Медины.

Сторис Акботы Сейтмагамбет
Сторис Акботы Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2220075-eks-solistka-keshyou-akbota-seytmagambet-pozhalovalas-na-sostoyanie-zdorovya/