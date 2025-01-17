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Акбота Сейтмагамбет опубликовала фото из Медины

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Акбота Сейтмагамбет
Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская актриса, певица Акбота Сейтмагамбет показалась в Instagram в закрытой мусульманской одежде. Звезда фильма "Честные мошенники" отправилась в Медину, передает NUR.KZ.

Акбота написала пост-откровение и опубликовала фото из Медины. Она отметила, как важно иметь связь со Всевышним, кому можно открыть душу и исцелить сердце.

Фанаты оценили и пост, и внешний вид экс-солистки "КешYOU". А некоторые даже предположили, что она отправилась в паломничество с бывшим мужем и отцом своих детей - актером Дауреном Айдаркуловым.

"Как хорошо, что надела никаб", "Пусть твоя поездка будет удачной", "Пусть все твои молитвы будут услышаны", "Как тебе идет", "Дело не в одежде, а в намерениях человека, главное, чтобы сердце было чистым", "Вы, оказывается, с Дауреном туда поехали, я вас видела 3 дня назад там. Будьте счастливы, почему вы скрываетесь от людей?" - гласят комментарии.

Немногим ранее Акбота Сейтмагамбет намекнула на перемены в личной жизни.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2212440-akbota-seytmagambet-opublikovala-foto-iz-mediny/

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