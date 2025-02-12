"Цени себя не за достижения, статус и "лайки": Давлетяров обратился к подписчикам

Известный медиаменеджер Арман Давлетяров поразмышлял над тем, как важно ценить самого себя. Он считает, что люди забывают об этом, стремясь к успеху и признанию, передает NUR.KZ.

Давлетяров написал новый пост-размышление.

"Мы так часто бежим за чем-то внешним: успехом, признанием, одобрением… Но что остается, когда все это исчезает? Когда ты остаешься один на один с собой?

Главное — это твои внутренние опоры, те ценности, которые не рушатся ни при каких обстоятельствах. Они и есть настоящая сила", - отметил медиаменеджер.

Он перечислил эти ценности - это вера во Всевышнего, отношение к родителям и своим корням, близким - семье, друзьям. Давлетяров также считает, что нужно быть в хорошей физической форме, ведь тело — это храм души, развивать свой ум, заниматься саморазвитием.

"Цени себя. Не за достижения, не за статус, не за "лайки". А за внутренний мир, за доброту, силу, верность своим принципам. Потому что только это останется с тобой всегда", - заключил он.

Немногим ранее Арман Давлетяров разместил теплое фото с женой и детьми. Он признался, что минувший год был непростым для него.