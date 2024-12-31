"Год был непростым": Арман Давлетяров разместил теплое фото с женой и детьми
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Известный продюсер и медиаменеджер Арман Давлетяров опубликовал фотографию со своей семьей и поздравил пользователей Сети с наступающим Новым годом, передает NUR.KZ.
"Этот год был непростым для многих из нас. Он учил нас справляться с тем, что казалось непреодолимым, и открывал главное: в мире, где все так нестабильно, настоящая опора — это близкие. Семья, родные, те, кто остается рядом, когда все остальное рушится.
Мы часто гонимся за внешними целями, забывая о простом: счастье — это обнять родителей, услышать смех детей, провести вечер с теми, кого любишь. Эти моменты кажутся нам обыденными, но именно они — настоящее богатство.
Уходит старый год, полный уроков. Впереди новый — чистый лист, возможность остановиться и переосмыслить. Пожелайте себе в этом году не просто успехов, а мира. Мирного неба над головой, тишины в душе и времени для тех, кто важнее всего.
Цените моменты. Говорите о своей любви. Будьте рядом. Ведь именно в этом кроется сила жить дальше. Я вас люблю!" - написал Давлетяров в Instagram.
Недавно Арман Давлетяров удивил Сеть новым имиджем.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2207076-god-byl-neprostym-arman-davletyarov-razmestil-teploe-foto-s-zhenoy-i-detmi/