Анна Данченко показала редкие фото из семейного архива

Отечественная телеведущая Анна Данченко, прекрасно владеющая казахским языком, показала в Instagram редкие архивные фотографии из семейного альбома, передает NUR.KZ.

Анна тепло поздравила маму с днем рождения, пожелав ей крепкого здоровья, и показала архивные фото, на которых запечатлелась с мамой в разные годы.

"На третьей фотке я в маминой кофточке, представляете, она до сих пор хранится у меня, как и все мои детские вещи, которые мама собирала и бережно хранила в шкафу", - отметила она.

"Маме здоровья и долгих лет жизни", "Пусть ваша мама, воспитавшая такую умную дочь, живет до ста", "Поздравляю вашу маму с днем рождения! Желаю ей крепкого здоровья и долголетия", - отреагировали в Сети.

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