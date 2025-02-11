Анна Данченко показала редкие фото из семейного архива
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Отечественная телеведущая Анна Данченко, прекрасно владеющая казахским языком, показала в Instagram редкие архивные фотографии из семейного альбома, передает NUR.KZ.
Анна тепло поздравила маму с днем рождения, пожелав ей крепкого здоровья, и показала архивные фото, на которых запечатлелась с мамой в разные годы.
"На третьей фотке я в маминой кофточке, представляете, она до сих пор хранится у меня, как и все мои детские вещи, которые мама собирала и бережно хранила в шкафу", - отметила она.
"Маме здоровья и долгих лет жизни", "Пусть ваша мама, воспитавшая такую умную дочь, живет до ста", "Поздравляю вашу маму с днем рождения! Желаю ей крепкого здоровья и долголетия", - отреагировали в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2219673-anna-danchenko-pokazala-redkie-foto-iz-semeynogo-arhiva/