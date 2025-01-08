Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Отдохнувшая на экзотическом острове Анна Данченко появилась в ярком сари

Опубликовано:

Анна Данченко
Анна Данченко. Фото: instagram.com/ann_2905

Казахстанская телеведущая Анна Данченко, отдохнувшая на Шри-Ланке, появилась в сари и восхитила своих подписчиков в Instagram, где и разместила фото с отпуска, передает NUR.KZ.

Мы писали, что Анна Данченко улетела на остров Шри-Ланка. Она покорила свою читательскую аудиторию в Instagram скромными пляжными нарядами.

Теледива уже вернулась из отпуска домой, но ее фото в традиционном сари, которым она поделилась в блоге, восхитило фанатов.

"Как вам идет", "Очень красиво", "Как красиво сняли фото", "Я думала, что это Прити Зинта (индийская актриса - прим. ред.)", "Что бы вы ни надели, вам все к лицу", "Я подумала, что это какая-то индианка очень похожа на нашу Анну, а оказалось, что это она и есть", - гласят комментарии.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2209518-otdohnuvshaya-na-ekzoticheskom-ostrove-anna-danchenko-poyavilas-v-yarkom-sari/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie