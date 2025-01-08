Отдохнувшая на экзотическом острове Анна Данченко появилась в ярком сари

Казахстанская телеведущая Анна Данченко, отдохнувшая на Шри-Ланке, появилась в сари и восхитила своих подписчиков в Instagram, где и разместила фото с отпуска, передает NUR.KZ.

Мы писали, что Анна Данченко улетела на остров Шри-Ланка. Она покорила свою читательскую аудиторию в Instagram скромными пляжными нарядами.

Теледива уже вернулась из отпуска домой, но ее фото в традиционном сари, которым она поделилась в блоге, восхитило фанатов.

"Как вам идет", "Очень красиво", "Как красиво сняли фото", "Я думала, что это Прити Зинта (индийская актриса - прим. ред.)", "Что бы вы ни надели, вам все к лицу", "Я подумала, что это какая-то индианка очень похожа на нашу Анну, а оказалось, что это она и есть", - гласят комментарии.