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"Я еще вернусь сюда": улетевшая в Индию Фариза Ескермес показала фото из Варанаси

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Фариза Ескермес
Фариза Ескермес. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, звезда сериала "Мошенники", улетевшая недавно в Индию, показала фото из города Варанаси, на которых появилась в сари, передает NUR.KZ.

Несколькими днями ранее Фариза Ескермес рассказала, какой самый дорогой подарок сделала себе на день рождения. Актриса уехала в Индию на фестиваль Кумбха Мела. Фариза разместила фото из города Варанаси.

"Спустя 3 года я снова здесь. Древний город Варанаси. Вернулась, чтобы без никого (в прошлый раз был тур с девочками) ощутить город.

Наблюдать, много гулять пешком, насладиться красками города и просто посидеть у реки, ничего не делать. Я чувствую, я еще вернусь сюда много-много раз", - отметила она.

"Вы, кажется, одна из немногих людей, кому настолько понравилась Индия, читая ваши посты оттуда, самой захотелось туда", "Вы в душе настоящая индианка, как вам идет сари", "Вы очень органично смотритесь в этой атмосфере", "На вас хочется смотреть и смотреть, у вас такая чистая, необыкновенная, удивительная душа", - отреагировали в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2219520-ya-eshche-vernus-syuda-uletevshaya-v-indiyu-fariza-eskermes-pokazala-foto-iz-varanasi/