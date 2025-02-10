"Я еще вернусь сюда": улетевшая в Индию Фариза Ескермес показала фото из Варанаси

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, звезда сериала "Мошенники", улетевшая недавно в Индию, показала фото из города Варанаси, на которых появилась в сари, передает NUR.KZ.

Несколькими днями ранее Фариза Ескермес рассказала, какой самый дорогой подарок сделала себе на день рождения. Актриса уехала в Индию на фестиваль Кумбха Мела. Фариза разместила фото из города Варанаси.

"Спустя 3 года я снова здесь. Древний город Варанаси. Вернулась, чтобы без никого (в прошлый раз был тур с девочками) ощутить город.

Наблюдать, много гулять пешком, насладиться красками города и просто посидеть у реки, ничего не делать. Я чувствую, я еще вернусь сюда много-много раз", - отметила она.

"Вы, кажется, одна из немногих людей, кому настолько понравилась Индия, читая ваши посты оттуда, самой захотелось туда", "Вы в душе настоящая индианка, как вам идет сари", "Вы очень органично смотритесь в этой атмосфере", "На вас хочется смотреть и смотреть, у вас такая чистая, необыкновенная, удивительная душа", - отреагировали в Сети.