Ерке ответила, получает ли алименты на сына от бывшего мужа и как общается с родителями RaiM
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Казахстанская певица Ерке Есмахан, ожидающая третьего ребенка, в ходе рубрики "Вопрос-ответ" в соцсети рассказала, платит ли ее бывший муж алименты на сына, передает NUR.KZ.
"Еркеша, правда то, что ты получаешь алименты в размере 35 тысяч тенге?" - спросили у Ерке в Instagram.
"Никогда не писала заявление на алименты, никогда их не получала. Никогда не просила помощи. Убежденная в том, что ребенок рождается со своей предназначенной ему свыше долей, надеясь на поддержку Аллаха, я работала и растила его сама.
Мои родные воспитывали его. Слава Всевышнему. После того, как мы с RaiM поженились, он сразу же взял Муслима к нам. И сделал так, чтобы я уже не переживала, что он будет есть и что носить.
Когда я думаю об этом, слезы наворачиваются на глаза. Безмерная благодарность Аллаху", - сделала признание Ерке.
У певицы также спросили, какие отношения у нее с родителями RaiM.
"Это не родители RaiM, это мои мама и папа. Золотые люди, которых подарил мне Аллах. Спасибо, но сейчас они не уделяют мне столько внимания, как раньше.
Потому что появился маленький шпион Тотенай (маленький сын Ерке Ислам - прим. ред.), он забирает все их внимание", - отметила она.
Напомним, Ерке призналась, что не чувствует разницу в возрасте с молодым мужем.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2219484-erke-otvetila-poluchaet-li-alimenty-na-syna-ot-byvshego-muzha-i-kak-obshchaetsya-s-roditelyami-raim/