Ерке ответила, получает ли алименты на сына от бывшего мужа и как общается с родителями RaiM

Казахстанская певица Ерке Есмахан, ожидающая третьего ребенка, в ходе рубрики "Вопрос-ответ" в соцсети рассказала, платит ли ее бывший муж алименты на сына, передает NUR.KZ.

"Еркеша, правда то, что ты получаешь алименты в размере 35 тысяч тенге?" - спросили у Ерке в Instagram.

"Никогда не писала заявление на алименты, никогда их не получала. Никогда не просила помощи. Убежденная в том, что ребенок рождается со своей предназначенной ему свыше долей, надеясь на поддержку Аллаха, я работала и растила его сама.

Мои родные воспитывали его. Слава Всевышнему. После того, как мы с RaiM поженились, он сразу же взял Муслима к нам. И сделал так, чтобы я уже не переживала, что он будет есть и что носить.

Когда я думаю об этом, слезы наворачиваются на глаза. Безмерная благодарность Аллаху", - сделала признание Ерке.

У певицы также спросили, какие отношения у нее с родителями RaiM.

"Это не родители RaiM, это мои мама и папа. Золотые люди, которых подарил мне Аллах. Спасибо, но сейчас они не уделяют мне столько внимания, как раньше.

Потому что появился маленький шпион Тотенай (маленький сын Ерке Ислам - прим. ред.), он забирает все их внимание", - отметила она.

Напомним, Ерке призналась, что не чувствует разницу в возрасте с молодым мужем.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan