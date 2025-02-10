"Сердце стучит и все": Ерке призналась, что не чувствует разницу в возрасте с молодым мужем

40-летняя казахстанская исполнительница Ерке Есмахан, ожидающая третьего малыша, призналась, что не чувствует разницу в возрасте с молодым мужем, передает NUR.KZ.

Отметим, что RaiM моложе Ерке на 12 лет. Поклонница спросила певицу, как можно принять любимого человека, если он гораздо старше тебя.

"А зачем вы через силу будете принимать его? Ваши слова "как принять его" сами говорят о том, что у вас нет любви. Оставьте, не обманывайте ни себя, ни того человека.

Любовь - это отдельный мир. Волшебное чувство, которое не смотрит ни на возраст, ни на национальность, ни на вес.

Когда вы почувствуете это, то не будете задаваться вопросом: "Как принять этого человека?". Сердце стучит и все - ты летаешь", - ответила Ерке.

Фанатки также поинтересовались, как можно "уломать" такого парня, как RaiM.

"Не смогу ответить на этот вопрос. Я не "уламываю" кого-то. Да и слово какое-то не очень. У нас было так - RaiM влюбился, выразил свои чувства. Завоевал своим мужским характером.

У меня была искра, но я, как и полагается девушке, нежилась, кокетничала, упрямилась. В конце концов, мы оба окунулись в великое чувство. А после поженились", - рассказала певица.

Она также посоветовала девушкам больше внимания уделять себе.

"Ваш человек появится сам. Аллах подарит его вам", - написала она.

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Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan