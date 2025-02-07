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"Сбылись мечты каждого из нас": Ерке Есмахан поделилась впечатлениями о путешествии в Европу

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Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан, ожидающая третьего малыша, порадовала фанатов новой порцией фото, снятых во время семейного отдыха в Европе, передает NUR.KZ.

Накануне Ерке рассказала, почему исчезла из соцсетей после европейских каникул. Певица рассказала, что ей нужно было отдохнуть после поездки. Сейчас же она вновь готова радовать поклонников в Instagram новыми публикациями.

Ерке разместила ряд фото с поездки в Европу и поделилась впечатлениями.

"Мы поставили красивую точку в наше почти месячное путешествие. Это был отдых, в котором сбылись желания и мечты каждого из нас.

Просим Аллаха, чтобы в нашу следующую поездку мы отправились уже впятером.

Пусть каждый дом будет наполнен счастьем, а планы претворяются в жизнь. Благополучия вам и достатка", - отметила она.

"Голова кругом идет от красоты Ерке, а не от красоты Эйфелевой башни", "Вы стали Брендгуль", "Желаю всем девушкам, чтобы мужья баловали их, как RaiM балует Ерке", "Больше всего на этих фото мне понравились волосы маленького Ислама", - отметили в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2218691-sbylis-mechty-kazhdogo-iz-nas-erke-esmahan-podelilas-vpechatleniyami-o-puteshestvii-v-evropu/