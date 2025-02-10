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"Пусть будет крепким дух, но сердце добрым": Майя Бекбаева похвасталась достижениями сына

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Майя Бекбаева
Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева рассказала об успехах сына Жангира. Мальчик завоевал первое место на республиканских соревнованиях по боксу, передает NUR.KZ.

Майя разместила фото с сыном и мужем в Instagram и рассказала о достижениях Жангира.

"Первое место на республиканских соревнованиях по боксу! Горжусь сыном, благодарю его отца за то огромное внимание и время, которое он уделяет воспитанию Жангира, низкий поклон тренеру за профессионализм, нашему аташке за безусловную любовь и поддержку!

Я желаю каждой матери счастья видеть успехи и победы детей. Пусть будет крепким их дух, кулаки твердыми, но сердце мягким и добрым", - отметила она.

Фанаты поздравили Майю и ее сына с победой.

"Красавчик Жангир", "Жаным, такой красивый, сладкий ребенок", "Очень рада за Жангира", "Адиль, Майя, это ваша победа!", "Красавчик. Весь в маму", "Только вперед, к новым победам!" - гласят комментарии.

Ранее Майя Бекбаева раскрыла один из секретов крепкого брака.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2219306-pust-budet-krepkim-duh-no-serdce-dobrym-mayya-bekbaeva-pohvastalas-dostizheniyami-syna/