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"Иногда мы с мужем ходим на свидания": Майя Бекбаева раскрыла один из секретов крепкого брака

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Майя Бекбаева с мужем
Майя Бекбаева с мужем. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева рассказала об их с мужем доброй традиции - супруги время от времени устраивают романтические свидания и зажигательные танцы, передает NUR.KZ.

Телеведущая показала их с мужем зажигательный танец и вызвала восторг в соцсети.

"Иногда мы ходим на свидания… Сидим в ресторане, а потом идем куда-нибудь потанцевать.

Я думаю, это нужно делать, даже если вы вместе очень много лет. Тем более нужно", - рассказала Майя Бекбаева.

Подписчики отметили, что это очень верное решение, чтобы отношения мужа и жены были еще крепче.

"Красотка! Вы у своего мужчины, как медаль на груди, такой надо гордиться", "Вы просто суперпара! Приятно смотреть на вас", "И правильно! Надо всегда поддерживать романтику в отношениях, мне 45 и мы с мужем тоже выходим вдвоем - просто в кино, кофейню", "Майя, не только красива, но и умна! Будьте счастливы вместе", - гласят комментарии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2217606-inogda-my-s-muzhem-hodim-na-svidaniya-mayya-bekbaeva-raskryla-odin-iz-sekretov-krepkogo-braka/