"Слишком хороша для него": Айшвария Рай поздравила мужа и нарвалась на недовольство фанатов

Индийская актриса Айшвария Рай, обладательница титула "Мисс мира-1994", поздравила мужа - актера Абхишека Баччана - с днем рождения в соцсети. Однако не всем поклонникам понравилось это, передает NUR.KZ.

5 февраля Абхишеку Баччану, сыну легендарного индийского актера Амитабха Баччана, исполнилось 49 лет. Айшвария Рай поздравила мужа с днем рождения, разместив его детское фото в своем блоге.

"Я желаю тебе счастливого дня рождения, счастья, крепкого здоровья, любви и света, да благословит тебя Бог", - написала она.

Публикация набрала свыше 377 тысяч "лайков". Однако некоторым ее поклонникам вовсе не понравилось это. Они вспомнили о том, что Абхишек не поздравил жену с 51-летием в соцсети. Свой день рождения кинодива отмечала в ноябре.

Отметим, что в Сети давно уже муссируются разговоры о разладе в их семье. Однако Айшвария то и дело пыталась поставить точку в слухах.

"Спасибо, что разрушил карьеру жены", "Но он не поздравил тебя с твоим днем рождения. Зачем ты носишь этот багаж одностороннего брака? Пожалуйста, прекрати это, Айшвария", "Она не указывала его как своего мужа в подписи, она не сказала, что любит его", "Ты слишком хороша и добра для него", "Он даже не "лайкнул", проигнорировал", - написали фанаты Айшварии.