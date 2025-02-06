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"Слишком хороша для него": Айшвария Рай поздравила мужа и нарвалась на недовольство фанатов

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Айшвария Рай с мужем
Айшвария Рай с мужем. Фото: instagram.com/bachchan

Индийская актриса Айшвария Рай, обладательница титула "Мисс мира-1994", поздравила мужа - актера Абхишека Баччана - с днем рождения в соцсети. Однако не всем поклонникам понравилось это, передает NUR.KZ.

5 февраля Абхишеку Баччану, сыну легендарного индийского актера Амитабха Баччана, исполнилось 49 лет. Айшвария Рай поздравила мужа с днем рождения, разместив его детское фото в своем блоге.

"Я желаю тебе счастливого дня рождения, счастья, крепкого здоровья, любви и света, да благословит тебя Бог", - написала она.

Публикация набрала свыше 377 тысяч "лайков". Однако некоторым ее поклонникам вовсе не понравилось это. Они вспомнили о том, что Абхишек не поздравил жену с 51-летием в соцсети. Свой день рождения кинодива отмечала в ноябре.

Отметим, что в Сети давно уже муссируются разговоры о разладе в их семье. Однако Айшвария то и дело пыталась поставить точку в слухах.

"Спасибо, что разрушил карьеру жены", "Но он не поздравил тебя с твоим днем рождения. Зачем ты носишь этот багаж одностороннего брака? Пожалуйста, прекрати это, Айшвария", "Она не указывала его как своего мужа в подписи, она не сказала, что любит его", "Ты слишком хороша и добра для него", "Он даже не "лайкнул", проигнорировал", - написали фанаты Айшварии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2218517-slishkom-horosha-dlya-nego-ayshvariya-ray-pozdravila-muzha-i-narvalas-na-nedovolstvo-fanatov/