"Конец слухам о разводе": Айшвария Рай поздравила мужа с 48-летием и разместила семейное фото

Обладательница титула "Мисс мира-1994", индийская кинозвезда и фотомодель Айшвария Рай посвятила теплый пост мужу в день его рождения, чем порадовала фанатов, передает NUR.KZ.

5 февраля актеру Абхишеку Баччану, сыну мегазвезды Болливуда Амитабха Баччана, исполнилось 48 лет. Супруга именинника тепло поздравила его в своем Instagram. Айшвария Рай разместила фото с мужем и дочерью Аарадхией.

"Мы поздравляем тебя с днем рождения! Много счастья, любви, спокойствия, мира и крепкого здоровья. Да благословит тебя Бог! Сияй дальше!" - написала она.

В ответ Баччан оставил под постом жены смайлики "красное сердечко" и "объятия".

Фолловеры были обрадованы тем, что Айшвария поставила точку в слухах об их разладе. Разговоры об этом муссировались в СМИ.

"Спасибо, что опровергли слухи", "Она положила конец слухам о разводе", "Для меня это идеальная пара. Этим постом заканчиваются все слухи об их расставании, да благословит Всевышний их семью", - написали пользователи соцсети.

Ранее мы писали, что фанаты Айшварии Рай остались недовольны тем, как супруг поздравил ее с 50-летием в соцсети