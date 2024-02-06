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"Конец слухам о разводе": Айшвария Рай поздравила мужа с 48-летием и разместила семейное фото

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Айшвария Рай
Айшвария Рай. Фото: instagram.com/aishwaryaraibachchan_arb

Обладательница титула "Мисс мира-1994", индийская кинозвезда и фотомодель Айшвария Рай посвятила теплый пост мужу в день его рождения, чем порадовала фанатов, передает NUR.KZ.

5 февраля актеру Абхишеку Баччану, сыну мегазвезды Болливуда Амитабха Баччана, исполнилось 48 лет. Супруга именинника тепло поздравила его в своем Instagram. Айшвария Рай разместила фото с мужем и дочерью Аарадхией.

"Мы поздравляем тебя с днем рождения! Много счастья, любви, спокойствия, мира и крепкого здоровья. Да благословит тебя Бог! Сияй дальше!" - написала она.

В ответ Баччан оставил под постом жены смайлики "красное сердечко" и "объятия".

Фолловеры были обрадованы тем, что Айшвария поставила точку в слухах об их разладе. Разговоры об этом муссировались в СМИ.

"Спасибо, что опровергли слухи", "Она положила конец слухам о разводе", "Для меня это идеальная пара. Этим постом заканчиваются все слухи об их расставании, да благословит Всевышний их семью", - написали пользователи соцсети.

Ранее мы писали, что фанаты Айшварии Рай остались недовольны тем, как супруг поздравил ее с 50-летием в соцсети

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2059464-konets-sluham-o-razvode-ayshvariy-ray-pozdravila-muzha-s-48-letiem-i-razmestila-semeynoe-foto/

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