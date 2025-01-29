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Айя Шалкар умилила фотографией из детства в день своего рождения

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Айя Шалкар
Айя Шалкар. Фото: instagram.com/aya_shalkar

Известная казахстанская модель и художница Айя Шалкар празднует свой день рождения - в честь этого события девушка поделилась редким детским снимком в соцсети, передает NUR.KZ.

"Этой диве сегодня исполнилось 29. Можете ли вы в это поверить?" - подписала Айя милую детскую фотографию, на которой она примеряет желтое пальто и изысканную шляпку черного цвета с широкими полями.

Сторис Айи Шалкар
Сторис Айи Шалкар. Скрин: instagram.com/aya_shalkar

Как пишет портал 24СМИ, Аяулым (таково полное имя девушки) Шалкар родилась 29 января 1996 года в казахстанском городе Актау. Отец Айи — бизнесмен, мать — домохозяйка.

Айя посещала музыкальную школу по классу фортепиано, художественную студию и языковые курсы, благодаря чему в совершенстве овладела английским, французским и немецким языками помимо казахского и русского.

Модель обучалась во Франции, в Страсбурге, на факультете искусств известного творческого вуза. Айя начала изучать визуальное искусство, а потом углубилась в графический дизайн.

Еще подростком на нее обратили внимание модельные скауты, и вскоре Айя дебютировала на подиуме и перед объективами фотокамер, снимаясь для рекламы брендов. С 2022 года началось сотрудничество художницы с выставочной галереей в Нью-Йорке. Среди ее работ — холодное оружие с использованием казахских национальных орнаментов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2216166-ayya-shalkar-umilila-fotografiey-iz-detstva-v-den-svoego-rozhdeniya/