"Цените то, что имеете": Асель Аскар поделилась воспоминаниями о сыне в его день рождения
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Отечественная актриса Асель Аскар растрогала своих подписчиков новым постом - безутешная мать написала о своем маленьком сыне, которого потеряла в 2022 году, передает NUR.KZ.
Пост Асель Аскар написала в день рождения сына. Айбарсу исполнилось бы 3 года. Мальчик скончался осенью 2022 года, когда ему было всего несколько месяцев.
"Каким бы ты был - шкодным, улыбчивым, ярким, добрым, избалованным, послушным, чутким, болтливым, хохотуном, молчаливым, серьезным… Я, правда, не знаю! Но знаю, что ты был и навсегда останешься самым любимым. Мамино сердце", - написала Асель.
Она рассказала, что писала этот пост, когда ехала на съемки.
"Сдерживаю слезы. Заплачу, значит, опухну. Подведу команду. Надо работать.
Цените, люди, то счастье, что имеете, и никогда ничего в своей жизни не воспринимайте за должное!
Наслаждайтесь и благодарите за каждый счастливый прожитый вами момент", - заключила она.
Напомним, в середине января Асель Аскар отправилась на съемки фильма в Камбоджу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2216130-cenite-to-chto-imeete-asel-askar-podelilas-vospominaniyami-o-syne-v-ego-den-rozhdeniya/