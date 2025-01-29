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"Цените то, что имеете": Асель Аскар поделилась воспоминаниями о сыне в его день рождения

Опубликовано:

Асель Аскар
Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Отечественная актриса Асель Аскар растрогала своих подписчиков новым постом - безутешная мать написала о своем маленьком сыне, которого потеряла в 2022 году, передает NUR.KZ.

Пост Асель Аскар написала в день рождения сына. Айбарсу исполнилось бы 3 года. Мальчик скончался осенью 2022 года, когда ему было всего несколько месяцев.

"Каким бы ты был - шкодным, улыбчивым, ярким, добрым, избалованным, послушным, чутким, болтливым, хохотуном, молчаливым, серьезным… Я, правда, не знаю! Но знаю, что ты был и навсегда останешься самым любимым. Мамино сердце", - написала Асель.

Она рассказала, что писала этот пост, когда ехала на съемки.

"Сдерживаю слезы. Заплачу, значит, опухну. Подведу команду. Надо работать.

Цените, люди, то счастье, что имеете, и никогда ничего в своей жизни не воспринимайте за должное!

Наслаждайтесь и благодарите за каждый счастливый прожитый вами момент", - заключила она.

Напомним, в середине января Асель Аскар отправилась на съемки фильма в Камбоджу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2216130-cenite-to-chto-imeete-asel-askar-podelilas-vospominaniyami-o-syne-v-ego-den-rozhdeniya/